POL-OG: Friesenheim - Uniformierte Fährtenleser

Friesenheim (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr entdeckte am Dienstag kurz vor 9 Uhr in der Heiligenzeller Straße einen Motorroller-Fahrer, der ohne Licht unterwegs war. Als die Beamten den Roller anhalten wollten, wendete dessen Fahrer und flüchtete über einen Fuß- und Radweg. Der Streifenwagen konnte nicht unmittelbar folgen, aber die Beamten entdeckten im tiefen Schnee die Fahrspur des Rollers und folgten ihr durch die Straße 'Im Ried', die Blumenstraße und den Buchenweg, wo sie in ein offenes Feld abbog. Dort fanden die Polizisten den verschlossenen Motorroller. Ab nun folgten sie den Fußspuren im Schnee, die von dem Zweirad wegführten, und holten bald einen Mann ein. Als der die Ordnungshüter hinter sich bemerkte, rannte er Hals über Kopf los und flüchtete über die Felder, wobei er mehrfach stolperte und zu Boden fiel. Er konnte eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der 39-Jährige war derart außer Atem, dass die Beamten einen Rettungswagen anforderten, der den Mann in das Lahrer Klinikum brachte. Der Grund für die Flucht des 39-Jährigen war auch schnell gefunden: Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell