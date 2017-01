POL-OG: Gaggenau - Zu schnell kann nicht sein!

Gaggenau (ots) - In Richtung Stadtmitte fahrend war am Dienstag um 8.50 Uhr eine 33 Jahre alte Citroen-Lenkerin auf der Murgtalstraße unterwegs. Dabei hatte die Fahrerin auf schneeglatter Fahrbahn ihre Geschwindigkeit offenbar zu hoch gewählt, sodass sie ausgangs einer Linkskurve nach rechts wegrutschte, einen geparkten Peugeot streifte und wuchtig gegen einen geparkten Fiat krachte, der dadurch nach vorne katapultiert wurde und am Rohrständer des Verkehrszeichens "Radweg" landete. Der Fiat sowie der Citroen der Unfallverursacherin mussten abgeschleppt werden, die Gesamtsachschadenshöhe beträgt rund 12.000 Euro. Gegenüber den erstaunten Beamten des Polizeireviers stritt die 33-Jährige ab, für den Unfall verantwortlich zu sein.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell