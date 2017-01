POL-OG: Sinzheim - 'Lehrgeld' auf glatter Fahrbahn

Sinzheim (ots) - Ein 19-jähriger VW-Lenker fuhr am Dienstag um 9.40 Uhr auf der Landstraße an die Kreuzung Industriestraße heran, wo bereits ein BMW vor der 'Rotlicht' anzeigenden Ampel stand. Auf der glatten Fahrbahn verlängerte sich der Bremsweg für den Fahranfänger überraschend deutlich und brachte seinen VW erst am Heck des BMW abrupt zum Stehen. Die Gesamtsachschadenshöhe beträgt 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell