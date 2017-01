POL-OG: Bühl - Weggerutscht

Bühl (ots) - Beim Befahren der Fridolin-Stiegler-Straße geriet am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr der VW Polo eines 20 Jahre alten Fahrers in einer Rechtskurve auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und rammte den VW Polo einer 43-Jährigen. Verletzt wurde niemand, die Beamten des Polizeireviers Bühl notierten eine Gesamtsachschadenshöhe von 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell