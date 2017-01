POL-OG: Schutterwald - Schneeglätte und die Folgen

Schutterwald (ots) - Die schneeglatte Fahrbahn ließ am Dienstag um 8.20 Uhr einen 32 Jahre Autofahrer in der Schutterstraße ins Rutschen kommen. Zunächst rammte er das Heck eines vorausfahrenden Autos, dann schlidderte er noch in den Gegenverkehr, wo er gegen einen Ford prallte. Blechschäden in einer Gesamthöhe von 10.000 Euro waren zu verzeichnen.

/wd

