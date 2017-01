POL-OG: Ottersweier - Polizei sucht Lkw

Offenburg (ots) - Vermutlich mangelnde Ortskenntnis führte am frühen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr einen Lkw-Fahrer in das Neubaugebiet Oberwasser. Bei der Fahrt durch die engen Straßen blieb der Lkw mit Auflieger in einer Kurve am Gartenzaun eines Grundstückes hängen. Dadurch wurde ein Gartenzaun mitsamt der Befestigungsmauer auf einer Länge von sechs bis sieben Meter beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr das Gespann in Richtung Gamshurst davon. Der Lkw hatte ein weißes Führerhaus und auf dem Auflieger wurde ein etwa zehn Meter langes Stahlteil transportiert, das mit einer grauen Plane umwickelt war. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bühl unter Telefon 07223/990970 in Verbindung zu setzen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell