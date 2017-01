POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Gefangen!

Bad Peterstal-Griesbach (ots) - Eine 52 Jahre alte Frau suchte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr die Bahnhofstoilette auf, da sie ein dringendes Bedürfnis verspürte. Sie fand die Damentoilette infolge Verunreinigung als unbenutzbar vor, weshalb sie kurzer Hand die Herrentoilette aufsuchte. Als sie zum Verlassen des Raumes die Tür wieder öffnen wollte, klemmte diese derart, dass die Frau sich faktisch 'gefangen' sah. In ihrer Not und Aufregung wählte die Frau per Mobiltelefon den Polizeinotruf. Feuerwehr und eine Streife des Polizeipostens Oppenau machten sich umgehend auf den Weg. Mit dem Taschenmesser gelang es einem Polizeibeamten, die Toilettentür von außen zu öffnen und die Frau zu beruhigen. Wie sich herausstellte war die Verriegelung der Tür intakt; sie wurde jedoch von der Frau, die verständlicherweise rasch wieder die Herrentoilette verlassen wollte, nicht korrekt bedient. Ihre Aufregung darüber tat das Übrige

