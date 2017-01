POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Baden-Baden und Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden, A5 - Lkw gestreift

Bei der Vorbeifahrt an einem an der Tank- und Rastanlage geparkten Lkw streifte am Montagabend eine Audi-Fahrerin den Sattelzug. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.500 Euro. Die 33 Jahre alte Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Baden-Baden - Abgehauen

Nachdem er beim Ausparken einen geparkten Nissan beschädigt hatte, entfernte sich am Montagmorgen ein bislang unbekannter Golf-Fahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. Er hatte bei dem Unfall einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursacht. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden sind nun auf der Suche nach dem Flüchtigen mit RA-Zulassung. Wer gegen 9 Uhr in der Frankenstraße Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht eines dunkelblauen VW Golf stehen könnten, setzt sich bitte mit den Beamten unter Telefon 07221-680 460 in Verbindung.

Baden-Baden - Aufgefahren

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit genügte am Montagmorgen gegen 10 Uhr in der Rheinstraße, um einen Unfall mit 3.000 Euro Sachschaden zu verursachen. An einer Ampelanlage war ein Ford-Fahrer einer vorausfahrenden Renault-Lenkerin aufgefahren. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Bühlertal - Zu schnell

Ins Rutschen kam am Montagabend gegen 23 Uhr ein Smart-Fahrer mit seinem Pkw auf der L83, da der junge Mann deutlich zu schnell unterwegs war. Bei eisglatter Fahrbahn geriet er auf seinem Weg von Sand kommend in Richtung Bühlertal zunächst auf die Gegenfahrbahn und stieß schlussendlich gegen die Leitplanke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der 19 Jahre alte Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Baden-Baden, Neuweier - Einbruch

Ungebetene Gäste suchten am Montagabend ein Anwesen "Im Nußgärtel" auf. Nachdem ein Küchenfenster aufgehebelt worden war, gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Hier wurden sämtliche Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Beamten des Reviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Bühl - Kleinstunfall

Blechschaden in Höhe von 5.000 Euro notierten die Beamten des Reviers Bühl bei der Unfallaufnahme am Montag gegen 11.45 Uhr in der Rittersbachstraße. Eine BMW-Fahrerin war von einem Grundstück kommend auf die Straße eingefahren, als sie hierbei einen vorbeifahrenden VW-Fahrer nicht beachtete und mit diesem zusammenstieß.

/nj

