POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt und Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Betrunken

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte am Montagmittag ein 62-Jähriger. Der Mann war so erheblich alkoholisiert, dass er sich nicht mehr alleine auf seinen Beinen halten konnte. Der verständigte Rettungsdienst fand den Betrunkenen auf dem Boden liegend in der Markgrafenstraße vor. Ein Alkoholtest kurz nach 14 Uhr ergab einen Wert von 2 Promille. Da er sich vermutlich bei einem Sturz eine blutenden Wunde zugezogen hatte, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gaggenau - Blechschaden

Beim Fahrstreifenwechsel auf der B462 verursachte am Montagmittag ein Mercedes-Fahrer einen Unfall mit knapp 4.000 Euro Sachschaden. Der 28 Jahre alte Mann war in Richtung Gaggenau unterwegs, als er gegen 14.20 Uhr mit einem Nissan kollidierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gaggenau - Zu spät

Beim Abbiegen von der Bäumbachallee in Richtung Stadtmitte stieß am Montag ein VW-Fahrer mit einem Sprinter-Fahrer zusammen. Bei dem Unfall im Einmündungsbereich Bäumbachallee / Hansjakobstraße notierten die Beamten des Reviers Gaggenau gegen 16.45 Uhr einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell