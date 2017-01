POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Schwanau/Ottenheim - Eingebrochen

Über die Balkontüre verschafften sich Unbekannte am Montag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 20.30 Uhr unbefugten Zutritt in ein Einfamilienhaus. Nach dem Durchwühlen der Schubladen verließen die Verdächtigen das Objekt. Nach derzeitigem Stand wurde aus dem Haus in der Teichstraße nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter Telefon 07821/277-0 in Verbindung zu setzen.

Lahr - Sich nicht gekümmert

Nach Verursachung eines Schadens in Höhe von etwa 1.500 Euro flüchtete der Unfallverursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Fahrerin eines schwarzen Ford Fiesta hatte ihr Fahrzeug am Montag um 12 Uhr auf dem Parkplatz bei einer Schule in der Klostermühlgasse abgestellt. Als die Frau gegen 13 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie den Schaden an der hinteren Stoßstange. Die Polizei Lahr sucht nach Zeugen unter Telefon 07821/277-0.

Lahr - Vorfahrt missachtet

Bei einer Vorfahrtsverletzung an der Friedrichstraße Ecke Hebelstraße entstand am Montag gegen 15.30 Uhr Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Fahrerin eines Honda befuhr die Geroldsecker Vorstadt in Richtung Stadtmitte, als es an der Einmündung zu dem Unfall mit einem BMW-Fahrer kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

/ks

