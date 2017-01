POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Achern - Feuerwehreinsatz

Als ein 62 Jahre alter Lastwagenfahrer am Montag um 20.20 Uhr im Gewerbegebiet 'Heid' über ein Abdeckgitter eines Wasserablaufkanals fuhr, kam es zu einem folgenschweren Missgeschick: Das Gitter stellte sich auf und riss den Kraftstofftank des fahrenden Lasters auf, worauf sich rund 200 Liter Diesel in die Kanalisation ergossen. Die alarmierte Feuerwehr Achern (4 Fahrzeuge mit 16 Wehrleuten) war rasch am Einsatzort und konnte durch Sperren den Kraftstoff eindämmen. Die Reinigung der Kanalisation erfolgt durch eine Spezialfirma.

Achern - Auffahrunfall

Eine 22-jährige Renault-Fahrerin wollte am Montag gegen 20.30 Uhr von der B 3 kommend auf die L 87 in Richtung Kappelrodeck einbiegen. Dabei fuhr sie auf einen Seat auf, dessen 54-jähriger Fahrer bereits an der Einmündung wartete. Der Unfall zog eine Gesamtsachschadenshöhe von 8.000 Euro nach sich, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Appenweier, Urloffen - Nächtlicher Einbruch

Unbekannte suchten am frühen Dienstagmorgen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr einen Discounter 'Am Griesenrain' auf. Hier drückten sie die Eingangstür auf und gelangten in den Markt, wo sie Zigaretten in noch unbekannter Menge entwendeten. Der ausgelöste Einbruchsalarm schlug die Diebe in die Flucht, eine anschließende Fahndung verlief ergebnislos.

Kehl - Wendemanöver mit Folgen

Weil er auf der L 75 fahrend die Abzweigung nach Auenheim versehentlich verpasst hatte, versuchte am Dienstag um 2.30 Uhr ein auswärtiger Sattelzug-Fahrer seinen mit Lebensmitteln beladenen 40-Tonner zu wenden. Dabei fuhr er allerdings die Zugmaschine im Grünstreifen fest, der querstehende Auflieger blockierte die Fahrbahn. Die Beamten des Polizeireviers Kehl richteten eine Umleitungsstrecke ein, ein Abschleppunternehmen musste den Sattelzug bergen. Die Arbeiten waren gegen 4.30 Uhr beendet.

Lauf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein am Fahrbahnrand der Laufbachstraße geparkter grüner VW Golf wurde am Montagvormittag zwischen 10.40 Uhr und 11.15 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Trotz einer Schadenshöhe von rund 1.000 Euro flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841-70660 beim Polizeirevier Achern/Oberkirch zu melden.

