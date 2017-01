POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Offenburg, Elgersweier - Berauscht durch die Nacht

Eine Streife des Verkehrskommissariats Offenburg stoppte und kontrollierte am Montag um 23.40 Uhr einen Mercedes-Benz-Fahrer, der auf der Robert-Bosch-Straße im Industriegebiet unterwegs war. Die Beamten bemerkten bei dem 31 Jahre alten Fahrer Hinweise auf akute Drogenbeeinflussung, ein anschließender Vortest belegte den Konsum von Cannabis und Kokain. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und erwartet nun eine Strafanzeige.

Offenburg - Ein paar Nachlässigkeiten

In der Straße 'An der Wiede' stellte eine Streifenwagenbesatzung am Montag um 23.40 Uhr einen vorausfahrenden Pkw Smart fest, an dem beide Bremsleuchten nicht funktionierten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass beide Hinterreifen an dem Kleinwagen abgefahren waren. Der 25-jährige Fahrer hatte außerdem versäumt, seinen Wagen nach einem zurückliegenden Wohnungswechsel umzumelden, auch trug er nicht die gemäß seiner Fahrerlaubnis vorgeschriebene Sehhilfe. Eine Anzeige wird vorgelegt.

Offenburg - Vorfahrtverletzung

Ein 34 Jahre alter Ford-Fahrer bog am Montagabend gegen 23.15 Uhr von der Brachfeldstraße nach links in die Weingartenstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Zell-Weierbach fahrenden 60-Jährigen und stieß mit dessen Mercedes-Benz zusammen. Beide Fahrzeuge müssen mit Blechschäden in Höhe von jeweils 3.000 Euro in die Werkstatt.

Offenburg - Linksabbieger verursacht Verkehrsunfall

Am Montagmorgen um 7.15 Uhr wollte ein 48 Jahre alter Ford-Fahrer von der Okenstraße aus auf Höhe der Englerstraße nach links auf das Gelände eines Autohauses einbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 49-jährigen Ford-Fahrers und kollidierte mit dem Markengefährten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford des 49-Jährigen ungewollt auf das Gelände des Autohauses abgewiesen, wo er noch gegen einen dort abgestellten Renault prallte. Verletzt wurde niemand, die Beamten des Polizeireviers notierten Sachschäden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

Neuried, Müllen - Leichtsinn mit Folgen

Eine 55 Jahre alte Frau parkte am Montag um 17.30 Uhr ihren VW in der Bahnhofstraße im Bereich der Einmündung zur K 5330. Statt ihre Handtasche mitzunehmen, ließ sie diese im Fußraum der Beifahrerseite am Boden stehen. Darüber freute sich kurz darauf ein Dieb, der die Seitenscheibe des Pkw einschlug und die Handtasche samt umfangreichem Inhalt entwendete. Als die Frau zwanzig Minuten später zurückkehrte, war er längst wieder verschwunden.

Schutterwald, Höfen - Auf Abwegen

Auf der Verbindungsstraße nach Hofweier wollte am Montag um 13.30 Uhr ein 54-jähriger VW Polo-Fahrer wenden. Dabei landete der Kleinwagen mit einem Hinterrad im Graben und blieb stecken, ein Abschleppdienst musste anrücken. Wie es zu dem Malheur kommen konnte, deckte anschließend ein polizeilicher Alkoholtest auf: Der 54-Jährige hatte 1,6 Promille intus. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben, eine Strafanzeige folgt.

