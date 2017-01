POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg

Offenburg (ots) - Offenburg - Brandalarm

Einen Einsatz gab es am Montagmorgen für die Freiwillige Feuerwehr Offenburg. Gegen 10 Uhr wurde ein Brandmeldealarm in einem Anwesen "Am Bürgerpark" gemeldet. Ein 87-jährige Wohnungsinhaber hatte mehrere Kerzen angezündet und war für einen Moment außer Haus gegangen. Ein Teelicht brannte durch, worauf eine kleine Metalldose und eine Kunststoffablage anfingen zu schmoren. Hierbei entstand geringer Sachschaden.

Offenburg, A5 - 3000 Euro Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der Auffahrt zur A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer musste beim Befahren der Autobahn nach links auf die Überholspur ausweichen, da eine Pkw-Fahrerin aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens abbremsen musste. Bei dem Ausweichmanöver touchierte er mit einem auf gleicher Höhe fahrenden VW. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

