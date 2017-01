POL-OG: Rheinau/Achern - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots) - Ein Lkw-Fahrer missachtete am Montag gegen 7.30 Uhr die Vorfahrt eines auf der L87 von Achern in Richtung Rheinau fahrenden VW. Der Lkw war auf der K5312 von Wagshurst in Richtung Gamshurst unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit dem VW kollidierte. Der VW wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen, überfuhr dabei ein Verkehrszeichen und prallte mit einem an der dortigen Einmündung stehenden Daimler zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro, sowohl der VW als auch der Daimler mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell