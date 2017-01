POL-OG: Kehl - Übersehen

Offenburg (ots) - Eine Vorfahrtsverletzung in der Freiburger Straße Ecke Neudorfstraße führte am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr zu einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro, am Toyota der Bevorrechtigten von etwa 200 Euro.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell