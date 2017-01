POL-OG: Kehl - Fußgängerin verletzt

Kehl (ots) - Kehl - Fußgängerin verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Montagmittag eine Fußgängerin in der Hauptstraße zu. Gegen 11.45 Uhr wollte ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer von der Oberländerstraße kommend nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer die Frau, die gerade die Straße überquerte und erfasste sie. Bei dem Unfall wurde die 56-Jährige verletzt und musste stationär im Klinikum aufgenommen werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

/nj

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell