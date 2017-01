POL-OG: Lautenbach - Ins Schleudern geraten

Offenburg (ots) - Ein VW-Fahrer war am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr von Oppenau in Richtung Oberkirch unterwegs. Auf Höhe einer Gaststätte in der Hauptstraße kam sein Fahrzeug aufgrund der Schneeglätte ins Schleudern und prallte mit der Fahrzeugfront gegen einen Zigarettenautomaten, verletzt wurde niemand. Am Automat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, an dem VW des Unfallverursachers von zirka 2.500 Euro.

