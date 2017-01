POL-OG: Meldungen Bereich Offenburg und Kinzigtal

Offenburg (ots) - Oberwolfach- Trunkenheitsfahrt

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr in der Wolftalstraße wurde bei einem Audi-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Der 49-Jährige musste sein Nachhausweg zu Fuß bestreiten.

Hohberg - Unter Drogen ohne Führerschein

Am Sonntag gegen 23 Uhr wurde bei einem 58 Jahre alten Audi-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle auf der B3 festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen sein Pkw führte. Weitere Ermittlungen der Beamten des Reviers Offenburg ergaben, dass der Fahrzeuglenker auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis war.

Offenburg- Fahrerflucht nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Zu einem Unfall kam es am Sonntag im Zeitraum von 14.45 Uhr bis 18.30 Uhr in der Platanenallee auf dem Parkplatz der Eislaufhalle. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Mitsubishi. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Offenburg unter Tel. 0781 / 21-2200 zu melden.

Offenburg- Fahren unter Drogen

Am Sonntag um 23 Uhr wurde in der Heinrich-Hertz-Straße ein 19-Jähriger Seat-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Der darauffolgende Test verlief auf Cannabis positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren unter Drogenbeeinflussung.

