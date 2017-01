POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Dreimal unter Drogen

Eine blaue Kennzeichenbeleuchtung erweckte die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Im Verlauf der Kontrolle des 28-jährigen Fahrers gegen 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße ergab sich dann der Verdacht auf eine mögliche Drogenbeeinflussung. Nachdem der Drogenvortest positiv verlief, wurde dem jungen Mann im KKH Rastatt eine Blutprobe entnommen.

Auch im Rheinauer Ring war am Sonntag gegen 21.45 Uhr ein Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs. Verschiedene Anzeichen deuteten bei der Verkehrskontrolle auf eine Drogeneinwirkung hin, die durch einen Drogenvortest bestätigt wurden. Nach der Blutprobe wurde das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft in Baden-Baden wird folgen.

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr stand ein 18-jähriger Autofahrer im Visier der Polizei. Der Mann, der offensichtlich unter Drogeneinwirkung stand, hatte bei der Kontrolle am Ludwigring zudem keinen Führerschein vorzuweisen. Eine Blutprobe wurde genommen, die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Durmersheim - Mit Farbe beschmiert

Mit Schriftzeichen in grüner Farbe beschmierte ein Unbekannter am Sonntag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 16.20 Uhr eine Grundstücksmauer in der Fröhlichstraße. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt, Hinweise auf den Unbekannten gibt es derzeit nicht. Die Polizei bittet deshalb um mögliche Zeugenhinweise unter Telefon 07222/761-0.

Gaggenau - Wildunfall

Nachdem am Montagmorgen gegen 05.40 Uhr ein Wildschwein unvermittelt die Fahrbahn der K3704 zwischen Gaggenau-Selbach und Ottenau querte, hatte ein Autofahrer keine Chance sein Fahrzeug rechtzeitig zu bremsen. Der Ford kollidierte mit dem Tier, das noch an der Unfallstelle verendete. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Muggensturm - Eingebrochen und Sachschaden angerichtet

Unbekannte nutzten das verlängerte Wochenende um in der Zeit zwischen Freitag, 8 Uhr und Sonntag, 21.30 Uhr in ein Wohnhaus im Ahornweg einzubrechen. Durch das Aufhebeln eines Fensters auf der Rückseite gelangte der Eindringling ins Haus. Augenscheinlich hielt sich der Unbekannte nur im unteren Geschoss auf, wobei nichts durchwühlt oder gestohlen wurde. Auf dem gleichen Weg verließ der oder die Unbekannten das Anwesen wieder. Der Sachschaden am aufgehebelten Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell