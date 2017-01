POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Mahlberg - Mit Alkohol am Steuer Bei einer Kontrolle in der Kirchstraße wurde bei einem Renault-Fahrer festgestellt, dass der 31 Jahre alte Mann mit über 0,6 Promille Alkohol hinterm Steuer saß. Die Weiterfahrt wurde ihm am Sonntagabend kurz vor 21.30 Uhr von den Beamten des Reviers Lahr untersagt. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige.

Lahr - Wohnwagen gestohlen In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend wurde in der Carl-Benz-Straße ein Wohnwagen gestohlen. Das Fahrzeug war mittels eines Anhängerschlosses gesichert. Die Beamten des Reviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

Lahr - Gestohlen Bei dem Versuch am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr einen unverschlossenen Fiat Punto in der Moltkestraße zu entwenden, verursachte die Unbekannte einen Unfall indem sie einen geparkten Pkw streifte. Nach dem Unfall verließ die Frau das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Den beschädigten Punto ließ sie stehen. Die junge Frau mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung verursachte einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Bevor sie entkommen konnte, entwendete sie noch Bargeld aus dem Fiat.

Kappel-Grafenhausen, Kappel - Unfallflucht In der Nacht auf Sonntag wurde ein Verkehrszeichen in der Mühlenstraße bei einem Unfall beschädigt. Der Unbekannte kollidierte am Ortsausgang in Fahrtrichtung Rust mit dem Schild und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Lahr - Einbruch Ungebetene Gäste suchten in der Zeit von Donnerstagmittag bis Sonntagmittag ein Anwesen in der Raiffeisenstraße auf. Nachdem neben der Hauseingangstür auch die Wohnungstür aufgehebelt wurde, gelangten die Einbrecher in das Objekt und stahlen Schmuck. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Beamten des Reviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

Lahr - Totalschaden Einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt am Sonntagmittag gegen 14 Uhr ein Daimler in der Ersteiner Straße. Dessen 27 Jahre alte Fahrer wollte von der Europastraße nach links in die Ersteiner Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie einem Verkehrszeichen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 8.000 Euro. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt.

Meißenheim, A5 - Streifvorgang Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen touchierte am Sonntagabend gegen 17 Uhr ein Audi-Fahrer einen bereits auf der linken Fahrspur befindlichen Porsche. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß noch fahrbereit.

