POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern und Renchtal

Offenburg (ots) - Oberkirch - Nach Unfall weitergefahren Gegen 8 Uhr war am Sonntagmorgen ein Citroen-Fahrer auf der Nußbacherstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er an einem geparkten BMW streifte. Nachdem er sich den Schaden angesehen hatte, stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Kurze Zeit später erhielt er Besuch von den Beamten des Reviers Achern, da eine aufmerksame Zeugin das Kennzeichen des Unfallflüchtigen ablesen konnte. In den nächsten Tagen wird er Post von der Staatsanwaltschaft erhalten.

Kehl - BMW gestohlen Von einem in der Siemensstraße geparkten BMW fehlt seit Montagnacht jede Spur. Dieser wurde auf einem Parkplatz einer Diskothek am Sonntag gegen 1 Uhr abgestellt. Als der Fahrer am Montag gegen 00.30 Uhr sein Fahrzeug dort wieder holen wollte, hatten es bislang Unbekannte entwendet. Die Beamten des Reviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

Kehl - Schneeglätte Von der Iringheimer Straße nach rechts in die Bärmattstraße wollte am Sonntagmittag ein BMW-Fahrer abbiegen. Hierbei rutschte er aufgrund der Glätte von der Fahrbahn. Grund dürfte die nicht vorschriftsmäßige Bereifung an seinem Fahrzeug gewesen sein. Glücklicherweise wurde der 40 Jahre alte Fahrer nicht verletzt.

Kehl - Beschädigt Zwischen 10 Uhr am vergangenen Mittwoch und 14.45 Uhr am Donnerstag wurde ein in der Tiefgarage Centrum am Markt geparkter grauer Fiat Punto beschädigt. Der Schaden dürfte vermutlich durch einen Fußtritt entstanden sein. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, setzt sich mit den ermittelnden Beamten unter Telefon 07851-8930 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell