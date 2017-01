POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall - Hatten beide "Grün"?

Bühl (ots) - Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 05.30 Uhr kam es in Bühl im Bereich der L85 und K3763, der sogenannten "Weissgärberkreuzung" zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden von ca. 20.000 Euro entstand. Die 55-jährige Fahrerin eines Fiat wollte dort von der Autobahn her in Richtung Steinbach links abbiegen. Zeitgleich fuhr jedoch ein 53 Jahre alter Mann mit seinem VW geradeaus in Richtung Autobahn, so dass es auf der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß kam. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei behaupteten dann beide Fahrer, dass die Ampel für sie jeweils "Grün" zeigte, was die Beamten stark bezweifeln.

Nach Aussage der Unfallbeteiligten befanden sich weitere Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes im Bereich der Kreuzung, welche nun wichtige Zeugen sein könnten. Hinweise zur Unfallursache bitte an das Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer: 07223 990970.

/rd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell