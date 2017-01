POL-OG: Lahr - Feuerwehreinsatz wegen verkohltem Essen

Lahr (ots) - Am Dreikönigstag kurz nach 16 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle Brandgeruch aus einer Wohnung in der Schwarzwaldstraße mitgeteilt. Zusätzlich hat der Rauchwarnmelder dort Alarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fanden in der Wohnung dann verbranntes Essen auf einem Herd vor, das die Bewohnerin während einem Spaziergang vergessen hatte. Die 57-jährige glücklose "Köchin" kam während dem Feuerwehreinsatz zurück. Es entstand (außer dem zerstörten Essen) kein Schaden.

