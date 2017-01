POL-OG: Verfolgungsfahrt

Lahr (ots) - Glimpflich verlief eine Verfolgungsfahrt, die in Lahr am Donnerstagnachmittag um 17.20 Uhr begann und auf der Autobahn kurz vor der Anschlussstelle Appenweier endete. Eine Polizeistreife wollte den Fahrer eines Ford Mondeo kontrollieren, als dieser Gas gab und auf die Autobahn Richtung Karlsruhe flüchtete. Kurz vor Appenweier ließ der Mann sein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen stehen und flüchtete mit seiner Begleiterin über die Südfahrbahn. Dort konnten beide von den verfolgenden Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Schnell stellte sich heraus, dass das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen nicht zugelassen war und gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Glücklicherweise kamen weder Menschen noch Sachwerte zu Schaden.

