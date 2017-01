POL-OG: Wolfach - Brand gemeldet

Wolfach (ots) - Am Donnerstag gegen 10.45 Uhr wurde den Einsatzkräften ein Dachstuhlbrand bei einem Anwesen in der Schiltacher Straße gemeldet. Vor Ort wurde dann festgestellt, dass es in der Küche des Hauses zu einem Schwelbrand einer Elektroleitung gekommen war. Dieser konnte bis zum Eintreffen der Wehrkräfte (40 Mann) von Bewohnern in Grenzen gehalten werden. Diese löschten vollends ab. Zur Sicherheit wurde auch das Dach geöffnet und kontrolliert, da dort Rauch ausgetreten war. Nach der Kontrolle durch einen Elektriker und entsprechender Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnte die Räume wieder bezogen werden. Der Sachschaden wird vorläufig auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell