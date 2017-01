POL-OG: Fischerbach - Ins Schleudern geraten

Fischerbach (ots) - Von Eschbach kommend war am Donnerstag gegen 13.45 Uhr eine 20-jährige Citroen-Lenkerin in der Rebgartenstraße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet die junge Fahrerin vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf Grund der Fahrbahnglätte ins Schleudern. Zunächst touchierte der Citroen einen entgegenkommenden VW, kam danach nach rechts ab und streifte den Gartenzaun eines dortigen Anwesens. Die Beteiligten wurden nicht verletzt. Die Beamten notierten einen Gesamtschaden von etwa 9.000 Euro.

