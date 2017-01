POL-OG: Durmersheim - Einbrecher blieben ohne Beute

Durmersheim (ots) - Eine Flasche Wein und verschiedene Kaffeepads als Diebesgut sind das Ergebnis zweier Einbrüche in benachbarte Vereinsgaststätten in der Weissenburger Straße, die vermutlich in der Nacht zum Donnerstag zwischen 21.00 Uhr und 10.00 Uhr verübt wurden. Die ungebetenen Besucher hatten sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft und dort vergeblich nach Wertgegenständen und Bargeld gesucht. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Der Polizeiposten in Bietigheim hofft auf Hinweise an die Rufnummer 07245/91271-0.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell