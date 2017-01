POL-OG: Rastatt/Wintersdorf - Kollision mit dem Gegenverkehr

Rastatt/Wintersdorf (ots) - Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Donnerstag gegen 07.30 Uhr eine 24-jährige Renault-Lenkerin auf der L 78 a am Ortseingang von Wintersdort auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und prallte dort mit einem entgegenkommenden Pkw Seat einer 31-jährigen Autofahrerin zusammen. Beide Fahrerinnen blieben beim Unfallgeschehen unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden von etwa 14.000 Euro.

/ke

