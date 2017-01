POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Renchen, A 5 - Fahrerin bei Unfallflucht schwer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Zwischen den Autobahnanschlussstellen Achern und Appenweier kam es am Mittwochnachmittag zu einer rücksichtslosen Verkehrsunfallflucht, die Beamten des Autobahnpolizeireviers Bühl suchen nun Zeugen. Um 16.30 Uhr war eine 55-jährige Audi-Lenkerin auf dem mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Süden unterwegs, als ihr silbergrauer A 4 unvermittelt einen heftigen Rammstoß gegen das Heck erhielt. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den Pkw gerammt, worauf die Autofahrerin ins Schleudern geriet und gegen die rechte Schutzplanken sowie die Betongleitwand am Mittelstreifen prallte, ehe sie zum Stehen kam. Der Unfallverursacher flüchtete. Die 55-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Audi musste mit rund 4.000 Euro Sachschaden abgeschleppt werden. Zum unfallverursachenden Fahrzeug liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier in Bühl unter der Telefonnummer 07223-808470 zu melden.

Oberkirch - Malheur beim Ausparken

In einem schwungvollen Linksbogen parkte am Mittwoch um 16.30 Uhr eine 33-Jährige ihren Peugeot rückwärts aus einer Lücke des Parkplatzes an der Eisenbahnstraße gegenüber der Post aus. Dabei streifte sie jedoch versehentlich den verkehrsbedingt stehenden Mercedes-Benz einer 74 Jahre alten Fahrerin, was Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro nach sich zog.

Kappelrodeck, Tal - Fehlgeleitet steckengeblieben

Weil er von seinem Navigationsgerät fehlgeleitet wurde, landete am Mittwoch gegen 14 Uhr ein auswärtiger Sattelzugfahrer in der Talstraße. Hier ging es nicht mehr weiter, der Laster fuhr sich ohne Schneeketten fest. Alle Versuche, selbst wieder freizukommen, scheiterten. Schließlich schaufelten Mitarbeiter des Bauhofs das schwere Gefährt frei und ermöglichten mit dem Einsatz von Streusalz ein Wendemanöver des Sattelzuges. Dabei wurde lediglich eine Straßenlaterne touchiert und leicht beschädigt. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Achern/Oberkirch lotste im Anschluss den Brummi zum eigentlichen Zielort.

Oppenau - Erst gerutscht, dann gerammt

Von einem Parkplatz aus fuhr am Mittwoch um 13.45 Uhr ein 54 Jahre alter VW Golf-Lenker auf die verschneite B 28 auf. Dabei rutschte der Golf weg und blieb am Randstein stehen. So schaffte es ein aus Richtung Bad Peterstal heranfahrender Lenker eines Sattelzuges nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und rammte den Golf. Verletzt wurde niemand, jedoch eine Gesamtsachschadenshöhe von 10.000 Euro verursacht.

