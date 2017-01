POL-OG: Rheinau/Diersheim - Drei Verletzte bei Frontalkollision

Rheinau/Diersheim (ots) - Auf der EDF-Straße in Höhe des Rheinwärterhauses kam es am Donnerstagmorgen gegen 05.50 Uhr bei eisglatter Fahrbahn zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Dabei wurde der Fahrer eines Pkw Citroen schwer verletzt. In einem Pkw Daewoo wurde die Fahrerin schwer verletzt, eine Beifahrerin musste ebenfalls mit schweren Verletzungen von der Feuerwehr mittels Rettungsschere aus dem deformierten Pkw befreit und gerettet werden. Alle Personen wurden nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in Krankenhäuser und Kliniken gebracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten gebunden, die Fahrbahn gereinigt werden. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt, die Umleitungsmaßnahmen dauern voraussichtlich noch bis gegen 11.00 Uhr an.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell