POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Baden-Baden/Bühl

Bei der Kontrolle eines 19-jährigen Ford-Fahrers am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr bei der Tank- und Rastanlage Baden-Baden bemerkten die Beamten der Autobahnpolizei Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung. Ein Test vor Ort mit positivem Ergebnis bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde nun untersagt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Eine Anzeige folgt.

Bei Schneeglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Mittwoch gegen 14.00 Uhr eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel bei der Fahrt in der Pfrimmersbachgasse ins Schleudern. Der Pkw kam so nach rechts ab und touchierte einen Jägerzaun eines Anwesens. Dadurch wurde der Astra gedreht und kam in der Folge mit dem Heck in einem dortigen Sandsteinbrunnen zum Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 6.000 Euro geschätzt.

Bei der Fahrt auf der Kreisstraße 3736 von Weitenung in Richtung Leiberstung kam am Mittwoch gegen 14.45 Uhr ein 24-jähriger Opel-Fahrer vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte von der Straße ab. Der Kleinwagen fuhr dort eine Böschung hinunter, kippte zur Seite um und kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Beim Unfallgeschehen wurde ein 19-jähriger Mitfahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste mit einem Schaden von etwa 2.500 Euro geborgen und dann abgeschleppt werden.

Eine 43-jährige Golf-Fahrerin war am Mittwoch gegen 15.10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A 5 in Richtung Süden unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Bühl wich die Frau einem Schnee- und Eisbrocken aus und kam dabei ins Schleudern. Der Volkswagen kam nach rechts ab, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Beschleunigungsstreifen der Einfahrt auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde beim Unfallgeschehen verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Pkw wurde mit einem Schaden von etwa 3.000 Euro abgeschleppt.

