POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Friesenheim - Glatt und zu schnell

Überhöhte Geschwindigkeit und eisglatte Fahrbahn waren nach ersten Erkenntnissen der Grund für einen Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 23 Uhr. Eine Autofahrerin befuhr die Lahrgasse von Lahr kommend und kollidierte mit der Sandsteinmauer des dortigen Wegkreuzes. An der Mauer entstand Sachschaden, der Nissan der Frau musste abgeschleppt werden. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der Fahrerin hat die Polizei Lahr die Ermittlungen aufgenommen.

Kippenheim - Eingebrochen

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr wurde in das Pfarrhaus in der Bahnhofstraße ein Fenster eingeschlagen und die Amtsräume durchwühlt. Ob es die Einbrecher auf Spendengelder abgesehen hatten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise zu möglichen Verdächtigen bitte an die Polizei in Ettenheim, Telefon 07822/446950.

Friesenheim - Zu spät erkannt

Um einem Fußgänger in der Heiligenzeller Hauptstraße seinen Weg über den Fußgängerüberweg zu ermöglichen, hielt der Fahrer eines Skoda an. Der 61-jährige Fahrer eines VW erkannte am Mittwoch gegen 16 Uhr die Wartesituation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro, ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro wurde erhoben.

Lahr - Mit zu viel Alkohol

Der Fahrer eines Renault fuhr am Mittwoch gegen 16 Uhr vermutlich aufgrund einer zu hohen Alkoholbeeinflussung auf einen stehenden Pkw. Die Fahrerin musste in der Geroldsecker Vorstadt verkehrsbedingt an der Ampel warten, als der 63-Jährige von hinten auffuhr. Die Autofahrerin wollte im Anschluss selbständig einen Arzt aufsuchen, der Unfallverursacher musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell