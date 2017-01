POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Rastatt/Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt/Plittersdorf - Von Fahrbahn abgekommen

Bei der Fahrt auf der L 77 von Plittersdorf in Richtung Rastatt geriet am Donnerstag gegen 05.15 Uhr ein Toyota-Fahrer in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Der Kleinwagen kam von der Straße ab und im Graben zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw musste per Abschleppwagen in die Werkstatt.

Rastatt - Zeugen zu Hundebiss gesucht

Bereits Anfang Dezember war eine Seniorin mit ihrem Hund im Ötigheimer Wald spazieren. Dort kam ein jugendliches Mädchen mit einem hellgrünen Rad angefahren, die einen nicht angeleinten hellbraunen Boxer dabei hatte. Dieser verhielt sich offensichtlich recht aggressiv und verbiss sich in den Hund der Fußgängerin. Zwei Passanten hätten dann geholfen die Hunde zu trennen. Die etwa 15 Jahre alte Jugendliche sei wortlos weitergefahren. Die Seniorin musste mit ihrem Tier zur Behandlung einen Arzt aufsuchen. Bisher konnte die Radlerin und deren Hund von der Polizei nicht ermittelt werden, weshalb die Polizeihundestaffel auf Hinweise an die Rufnummer 07229/697214 hofft.

Gernsbach - Endstand Straßengraben

Im Straßengraben der Kreisstraße 3703 kam ein Pkw Citroen am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zum Stillstand. Dessen 21-jähriger Fahrer war vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn abgekommen. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro, dieser musste an den Abschlepphaken.

Gaggenau - Fußgängerin übersehen

Vom Parkplatz einer Bankfiliale in der Mozartstraße fuhr am Mittwoch gegen 18.00 Uhr ein BMW-Lenker rückwärts auf die Straße und übersah hierbei offensichtlich eine auf dem Gehweg vorbeilaufende 74-jährige Fußgängerin. Die Seniorin wurde vom Pkw erfasst und kam so zu Fall. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Gernsbach/Lautenbach - Brand gemeldet

Ein Brand an einem Anwesen im Bergweg wurde den Einsatzkräften am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass drei vor dem Haus stehende Mülltonnen in Brand geraten waren. Das Feuer hatte schon auf die Fassade und die Dachverschalung übergegriffen. Eigene Löschversuche der Bewohner blieben erfolglos. Die Wehr (33 Mann, sieben Fahrzeuge) konnte den Brand löschen und weiteren Schaden am Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zur Ursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Personen kamen nicht zu Schaden, so dass Notarzt und Rettungsdienst nicht tätig werden mussten.

Kuppenheim - Vorfahrt missachtet

Bei der Einfahrt von der Luisenstraße nach rechts in die Friedrichstraße missachtete am Mittwoch kurz nach 18.00 Uhr eine VW-Fahrerin die Vorfahrt eines Markengefährten mit einem 52-jährigen Autofahrer. Die Frau prallte mit ihrem Pkw Caddy gegen den Passat und verursachte so einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Gegen die Verursacherin wurde Anzeige erstattet.

