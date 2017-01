POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Hohberg, A 5 - Kontrolle verloren

Weil er mit seinem BMW zu schnell auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs war, verlor am Mittwoch um 20 Uhr ein 42-Jähriger beim Fahrspurwechsel die Kontrolle über den Wagen, schleuderte über die Fahrbahn und prallte gegen die Zugmaschine eines Sattelzuges. Von dieser wurde der BMW wieder abgewiesen und kollidierte mit der Mittelleitplanke, ehe er zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen wurde Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht.

Offenburg - Betrunken ausgerastet I

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr kam es im Toilettenbereich einer Diskothek an der Marlener Straße zu einer an und für sich ganz alltäglichen Begegnung, indem ein 20-Jähriger einen ihm unbekannten gleichaltrigen Mann im Vorbeigehen flüchtig an der Schulter streifte. Doch der reagierte darauf ausgesprochen aggressiv, zog ein Einhandmesser und drückte dieses dem Gegenüber an den Hals. Der Bedrohte wandte sich umgehend an das Sicherheitspersonal, worauf der Aggressor dingfest gemacht und die Polizei verständigt wurde. Die Beamten beschlagnahmten das Messer und brachten den Mann zum Polizeirevier. Ein Alkoholtest belegte über zwei Promille und bescherte dem Heranwachsenden einen kostenpflichtigen Aufenthalt in der Ausnüchterungszelle. Ein Strafverfahren gibt es obendrein.

Offenburg - Betrunken ausgerastet II

In die Weizer Straße mussten am Donnerstagmorgen um 3.50 Uhr zwei Streifenwagen des Polizeireviers ausrücken. Dort hatte zuvor eine 27 Jahre alte Frau die Wohnung ihres zwei Jahre jüngeren Freundes aufgesucht, randalierte und begann ihn zu attackieren. Die hinzugerufenen Polizisten erteilten der alkoholisierten Frau einen Platzverweis und führten sie aus der Wohnung. Dort trat die aggressive Dame gegen einen Streifenwagen, beleidigte die Polizisten und versuchte erneut gewaltsam in die Wohnung ihres Freundes einzudringen. Den Beamten blieb nichts anderes übrig als die Frau in Gewahrsam zu nehmen. Ihre 1,5 Promille musste sie anschließend in der Ausnüchterungszelle ausschlafen, eine Strafanzeige folgt.

Gengenbach - Aufgefahren

Weil sie einen Moment unaufmerksam war, fuhr am Mittwoch um 15.40 Uhr in der Brückenhäuserstraße eine 56 Jahre alte Dacia-Lenkerin auf einen vor ihr verkehrsbedingt anhaltenden Audi auf. Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro war die Folge.

Gengenbach, Haigerach - Ausgerutscht

Auf schneeglatter Fahrbahn geriet am Mittwoch um 15.45 Uhr ein 23 Jahre alter Kleinlastwagenfahrer talwärts fahrend ins Rutschen und prallte mit dem VW gegen ein Brückengeländer. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach notierten eine Gesamtsachschadenshöhe von 3.000 Euro.

Biberach - Ohne Einsicht

In der Zeller Straße kontrollierten am Mittwochabend um 23.40 Uhr Polizeibeamte einen 24 Jahre alten BMW-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass dem Mann bereits vor über zwei Jahren die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Der 24-Jährige erklärte den Polizisten, dass er die für die Wiedererteilung erforderliche Medizinisch-Psychologische Untersuchung viermal nicht bestanden hätte und er daher weiterhin ohne Fahrerlaubnis mit seinem Auto unterwegs sein werde. Die Beamten reagierten auf die fehlende Einsicht, indem sie den BMW beschlagnahmten und von einem Abschleppdienst abholen ließen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hornberg - Gegen ein Verkehrszeichen gerutscht

Auf schneeglatter Fahrbahn geriet am Mittwoch um 17.40 Uhr eine 20-jährige Fiat-Lenkerin auf der Bahnhofstraße ins Rutschen und prallte mit ihrem Pkw gegen ein Verkehrszeichen. Dieses muss ersetzt werden, für die Reparaturkosten des Fiat muss die junge Fahrerin rund 3.000 Euro veranschlagen.

/wd

