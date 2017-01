POL-OG: Bühl-Eisental - Brand auf Firmengelände - UPDATE

Bühl-Eisental (ots) - Nach der Brandentdeckung konnte das Feuer an einem Gebäude der Winzergenossenschaft von den Wehrkräften aus Bühl, Eisental, Vimbuch und Balzhofen (54 Mann, 12 Fahrzeuge) rasch gelöscht werden. Der Brand war im Bereich eines Leergutlagers ausgebrochen und hatte sich auf die Fassade und das Dach einer Halle ausgebreitet. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Dazu wird die Polizei am Vormittag ihre Ermittlungen fortsetzten.

Bühl-Eisental - Brand auf Firmengelände

Am späten Mittwochabend, um 23.25 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin den Brand eines Firmengebäudes an der L84 über Notruf 112. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Außenfassade eines Gebäudeteils in Vollbrand. Die Feuerwehr Bühl ist mit starken Kräften im Einsatz und derzeit noch bei der Brandbekämpfung. Die Brandursache und der Sachschaden sind derzeit noch unbekannt. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu keinem Personenschaden.

