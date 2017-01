POL-OG: Offenburg/Rastatt/Baden-Baden - Unfälle bei winterlichen Straßen

Offenburg (ots) - Im Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Offenburg ereigneten sich am Mittwochnachmittag und Mittwochabend bei winterlichen Straßenverhältnissen insgesamt 15 Verkehrsunfälle. Dabei wurden drei Fahrzeuginsassen verletzt. Meist waren Fahrzeuge allein beteiligt und kamen von der Straße ab, nicht angepasste Geschwindigkeit war somit vermutlich die häufigste Unfallursache. Einige Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Am Donnerstagmorgen kurz vor 06.00 Uhr kam es auf der EDF-Straße in Höhe Rheinwärterhaus Diersheim auf glatter Fahrbahn zu einer Frontalkollision von zwei Pkw. Dabei wurden drei Fahrzeuginsassen schwer verletzt. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an.

/ke

