POL-OG: Bühl-Eisental - Brand auf Firmengelände

Offenburg (ots) - Am späten Mittwochabend, um 23.25 Uhr, meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin den Brand eines Firmengebäudes an der L84 über Notruf 112. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Außenfassade eines Gebäudeteils in Vollbrand. Die Feuerwehr Bühl ist mit starken Kräften im Einsatz und derzeit noch bei der Brandbekämpfung. Die Brandursache und der Sachschaden sind derzeit noch unbekannt. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu keinem Personenschaden.

