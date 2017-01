POL-OG: Hohberg (BAB5) - LKW fährt auf Stauende auf - 1 Person schwer verletzt

Offenburg (ots) - Am Mittwochabend, um 22.05 Uhr, fuhr ein LKW auf der Nordfahrbahn der BAB5 zwischen Lahr und Offenburg, an einem Stauende auf einen PKW auf und schob diesen auf drei weitere PKW. Es wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand eine Insassin eines PKW schwer verletzt. Diese wird in einem Krankenhaus derzeit ärztlich versorgt. Die Höhe des Unfallschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Unfallstelle ist momentan zur Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Kfz voll in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Derzeit besteht eine Staulänge von ungefähr drei Kilometer.

