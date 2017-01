POL-OG: Elchesheim/Illingen - Einbruch in Wohnhaus

Elchesheim/Illingen (ots) - Nach Übersteigen eines Zaunes gelangte ein Einbrecher am Dienstagabend zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr auf das Grundstück eines Anwesens in der Laurentiusstraße. Am Gebäude wurde eine Zugangstür gewaltsam geöffnet. Im Innern des Hauses entwendete der ungebetene Besucher aus einer Geldbörse Bargeld sowie ein vorgefundenes Tablet. Der Sach- und Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Bietigheim hofft auf Zeugenhinweise an die Rufnummer 07245/91271-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell