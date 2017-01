POL-OG: Offenburg - Einbruch in Gaststätte

Offenburg (ots) - Auf vier Flaschen Whisky hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zum Mittwoch zwischen Mitternacht und 09.30 Uhr über ein Fenster in eine Gaststätte in der Schutterwälder Straße eingestiegen waren.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell