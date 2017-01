POL-OG: Achern - Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Achern (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, 29.12.2016, gegen 12.00 Uhr, auf der Bundesstraße 3 sucht die Polizei Zeugen. Dort war zu diesem Zeitpunkt eine Autofahrerin mit ihrem Pkw Mercedes-Benz in Richtung Kreisverkehr unterwegs. In Höhe der Unterführung "Güterhallenstraße" verlor ein vorausfahrender Lkw mehrere Eisplatten. Diese prallten gegen den Pkw und die Fahrerin stellte später einen Schaden von zirka 3.500 Euro fest. Der Verursacher hatte seine Fahrt unvermindert fortgesetzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier unter Telefon 07841/7066-0 zu melden.

