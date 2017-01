POL-OG: Baden-Baden - Autofahrerin in Klinik verstorben

Baden-Baden (ots) - Nach einem Unfall am Mittwoch gegen 10.10 Uhr in der Wilhelm-Drapp-Straße ist eine 78-jährige Autofahrerin nach der Einlieferung in einer Klinik verstorben. Die Seniorin war mit ihrem Pkw Opel von der L 67 kommend in die Wilhelm-Drapp-Straße eingefahren, wo sie auf gerader Strecke vermutlich infolge einer akuten gesundheitlichen Beeinträchtigung nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kam der Pkw in einem Graben zum Stillstand. Die Frau war nicht mehr ansprechbar und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Pkw wurde mit einem Schaden von etwa 1.000 Euro abgeschleppt.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell