POL-OG: Baden-Baden - Diebstahl aus Lieferfahrzeug

Baden-Baden (ots) - Während ein Fahrer beim Anwesen Breisgaustraße 28 am Mittwoch gegen 10.00 Uhr Waren auslieferte, begaben sich zwei Männer zu dessen Lieferfahrzeug und entwendeten aus dem nicht verschlossenen Führerhaus eine Kassette mit Bargeld. Während ein mutmaßlicher Dieb die Tür öffnete und die Kassette an sich nahm, stand sein Begleiter Schmiere. Die Tatverdächtigen flüchteten dann zu Fuß in Richtung Schwarzwaldstraße. Sie konnten im Rahmen einer polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Es liegen folgende Beschreibungen vor:

1. Zirka 25 bis 30 Jahr alt, etwa 185 bis 190 cm groß, schlanke Statur, dunkler Teint, Bartträger, bekleidet mit dunklem Pullover und heller Jeanshose, südländisches Erscheinungsbild. 2. Zirka 18 bis 25 Jahre alt, etwa 160 bis 165 cm groß, korpulente Statur, trug helle Hose und helle Jacke.

Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Rufnummer 07221/680-0 entgegen.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell