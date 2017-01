POL-OG: Offenburg, Windschläg - Bei Auffahrunfall verletzt

Offenburg (ots) - Ein auf der Appenweierer Straße / B 3 heranfahrender 55-jähriger VW Kombi-Fahrer musste am Mittwoch um 7.10 Uhr an der Kreuzung Windschläger Straße abbremsen, da die Ampelanlage Rotlicht anzeigte. Dies bemerkte aus Unachtsamkeit ein nachfolgender 18-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Opel auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 55-Jährige Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum gebracht. Die Gesamtsachschadenshöhe beträgt zirka 6.000 Euro, der Opel musste an den Abschlepphaken.

/wd

