POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Offenburg - Kinzigtal

Offenburg (ots) - Schutterwald - Falsch reagiert

In der Nacht zum Mittwoch kam ein 19-jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug auf den rechten Grünstreifen. Durch zu starkes Gegenlenken geriet er gegen 2.30 Uhr ins Schleudern, prallte gegen den Bordstein der Gegenfahrbahn und kippte auf dem Grünstreifen an einer Straßenlaterne um. Der Fahrer, sowie seine beiden Mitfahrerinnen im Alter von 20 Jahren wurden zur Untersuchung ins Klinikum nach Offenburg eingeliefert. Das Fahrzeug des 19-Jährigen war mit etwa 1.500 Euro Schaden so stark beschädigt, dass es aus der Bahnhofstraße abgeschleppt werden musste.

Offenburg - Zweimal beleidigt

Ein 40-jähriger Obdachloser beleidigte am Dienstag gegen 11.50 Uhr den Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Burdastraße. Da dem Vorfall ein ähnlicher Sachverhalt in einem zweiten Discounter in der Schutterwälder Straße vorausging, wurde der Mann einer Kontrolle unterzogen. Die Folgen seiner Beleidigungen waren Hausverbote in beiden Lebensmittelgeschäften, ein Platzverweis der Polizei und die Vorlage einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft.

Offenburg - Randaliert

Zwei Polizeistreifen wurden am Dienstag gegen 18.15 Uhr zu einer randalierendem Mann in einem Schnellimbiss in der Saarlandstraße gerufen. Laut Angaben des Anrufers würde ein Gast ohne erkennbaren Grund herumschreien und hätte dabei gegen einen Stuhl getreten. Der Störenfried konnte am Bahnhof angetroffen und kontrolliert werden. Nachdem im Schnellimbiss kein Sachschaden entstanden war und kein weiterer Verstoß festgestellt werden konnte, wurde der Mann nach Erteilung eines Platzverweises wieder entlassen.

Steinach - Mehrfach überschlagen

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr verlor ein 19-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Autofahrer war von Bollenbach in Richtung Steinach unterwegs, als er gegen den direkt an die rechte Fahrbahn angrenzenden rechten Hang prallte. Der Fiat wurde abgewiesen, auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und überschlug sich dort mehrere Male bis er letztendlich einen fünf Meter hohen Abhang hinunterstürzte und dort auf den Rädern zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt, am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell