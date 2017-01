POL-OG: Lahr - Hängengeblieben

Lahr (ots) - Weil er am Mittwoch um 6.50 Uhr in der Bismarckstraße einem entgegenkommenden Bus die Durchfahrt ermöglichen wollte, zog ein 44-Jähriger seinen Mülllastwagen nach rechts. Dabei blieb das Gefährt an der Glasüberdachung im Eingangsbereich eines Wohnhauses hängen und riss dieses los. Da es herabzustürzen drohte, wurde die Feuerwehr mit der Absicherung der Gefahrenstelle beauftragt. Die Sachschadenshöhe steht noch nicht fest.

/wd

