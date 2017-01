POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Kehl, Achern, Renchtal

Offenburg (ots) - Kehl - Malheur mit teuren Folgen

Ein teures Missgeschick unterlief am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr einem 35-Jährigen auf dem Parkplatz einer Tankstelle an der Eugen-Ensslin-Straße. Beim Einparken seines Sattelzuges geriet die ausscherende Ecke seines Aufliegers gegen die Seitenwand eines daneben stehenden Sattelzuges und riss diese komplett auf, wodurch Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro verursacht wurde.

Kehl, Kork - Übersehen

Von einem Grundstück aus steuerte am Dienstag um 15.10 Uhr ein 50-jähriger Fahrer seinen Renault auf die Landstraße. Dabei übersah er eine heranfahrende 31-jährige VW Golf-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. An den Fahrzeugen wurde Sachschaden in Höhe von jeweils 5.000 Euro verursacht, verletzt wurde niemand.

Achern - Körperverletzung

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr musste die Polizei in die Danziger Straße ausrücken. Dort war aus noch unbekannten Gründen ein 20-Jähriger auf einen 31-Jährigen losgegangen und hatte ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass dieser eine Kellertreppe hinabstürzte. Der 31-Jährige erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell