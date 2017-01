POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Rastatt - Murgtal

Offenburg (ots) - Rastatt - Autofahrer unter Drogeneinwirkung

In der Rauentaler Straße stoppte und kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch um 3.25 Uhr einen Opel Corsa. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 24-jährige Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Vortest bestätigte den Konsum von Kokain und Metamphetamin, weshalb eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Den Mann erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft und der Führerscheinbehörde.

Rastatt - Alkoholisierter Autofahrer

Bei der Verkehrskontrolle eines Autofahrers am Mittwoch gegen 1 Uhr in der Kanalstraße stellte sich heraus, dass der 46 Jahre alte Fahrer seinen Audi alkoholisiert durch die Nacht gesteuert hatte. Ein Test belegte rund 0,8 Promille und zieht nun eine Anzeige nach sich.

Rastatt - Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol

Rund eine Promille Alkohol hatte ein Motorroller-Fahrer intus, den eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag um 21.45 Uhr in der Josefstraße anhielt und kontrollierte. Seinen Führerschein hatte der 56-Jährige damit allerdings nicht in Gefahr gebracht - er besaß gar keine Fahrerlaubnis. Eine Strafanzeige ist die Folge.

Gaggenau - Längst überfällig

Ein 21-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 16 Uhr mit seinem Renault Twingo die Klehestraße, als er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Kleinwagen bereits im April zur Hauptuntersuchung hätte vorgeführt werden müssen - allerdings im Jahr 2014. Ein Mängelbericht wurde ausgestellt, eine Anzeige folgt.

Bischweier - Alkoholisiert

Bei der Verkehrskontrolle eines Seat-Fahrers am Mittwoch gegen 1 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße bemerkten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau Alkoholgeruch in der Atemluft des 44-Jährigen und baten zum Alkoholtest. Dieser ergab einen Wert noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit und zieht die entsprechende Anzeige nach sich.

Kuppenheim - Malheur beim Ausparken

Beim Rückwärtsausparken in der Teichäckerstraße rammte am Dienstag gegen 20 Uhr eine 58-jährige Mercedes Benz-Fahrerin einen geparkten Markengefährten, wodurch Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro verursacht wurde.

Gernsbach - Überfordert

Mit der Bedienung ihres Kleinwagens war am Dienstagvormittag eine 80 Jahre alte Autofahrerin offenbar etwas überfordert. Die Seniorin wollte um 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ihren Renault Clio rückwärts Ausparken, dabei rammte die Fahrerin einen geparkten Toyota. Beim anschließenden Geradeausfahren stand dem Clio der Frau ein geparkter Mercedes-Benz im Weg und wurde gerammt. Die Rentnerin setzte ihren Kleinwagen erneut ein Stück zurück und wollte dann vorwärts an dem lädierten Benz vorbeifahren. Doch auch das misslang, der Renault prallte erneut gegen den Mercedes. Bei der anschließenden Unfallaufnahme notierten die Polizeibeamten Sachschäden in Höhe von etwa 2.000 Euro und stellten an dem Renault der Unfallverursacherin eine Vielzahl von älteren Vorschäden fest. Wegen erheblicher Zweifel an der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen wird die Führerscheinbehörde informiert.

/wd

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell