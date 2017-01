POL-OG: Meldungen aus dem Bereich Lahr

Offenburg (ots) - Lahr - Auseinandersetzung auf Parkplatz

Wegen eines Fahrmanövers in der Bergstraße stellte am Dienstag gegen 11.45 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Lenker den Fahrer eines silberfarbenen Fahrzeuges ähnlich einem VW Sharan oder Ford Galaxy mit französischem Kennzeichen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedhofstraße zur Rede. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der noch unbekannte Mann mit einen Schraubendreher auf den Geschädigten losging. Dieser wurde bei der Aktion leicht verletzt. Als dann Zeugen auf den Vorgang aufmerksam wurden und der Geschädigte die Polizei verständigen konnte, fuhr der Tatverdächtige mit dem Pkw davon. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Lahr - Verstoß gegen das Waffengesetz

Weil er durch seine rasante Fahrweise in der Carl-Benz-Straße einer Polizeistreife auffiel, wurde am Dienstag gegen 14.20 Uhr ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Der junge Fahrer führte weder Aus- noch Fahrzeugpapiere mit sich. Dafür konnte bei ihm ein Einhandmesser aufgefunden, bei dem es sich um einen verbotenen Gegenstand handelte. Dieses wurde einbehalten und eine Anzeige erstattet.

