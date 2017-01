POL-OG: Meldungen aus den Bereichen Baden-Baden/Bühl

Offenburg (ots) - Baden-Baden - Kasse aufgehebelt

In der Passage des Fachmarktzentrums in der Cite wurde am Dienstagabend von einem bisher unbekannten Dieb bei den dort aufgestellten Massagesesseln an einer externen Kassensäule ein Kassenfach gewaltsam aufgehebelt und daraus etwa 100 Euro Bargeld gestohlen. Der angerichtete Sachschaden liegt mit rund 1000 Euro deutlich darüber.

Bühl - Aufgefahren

Nach Passieren der Ampelanlage in Höhe Rheinstraße bemerkte am Dienstag gegen 14.40 Uhr eine 30-jährige Opel-Fahrerin auf der B 3 in Richtung Achern fahrend ein verkehrsbedingtes Abbremsen eines vorausfahrenden Renault-Lenkers zu spät, fuhr auf den Renault auf und verursachte so einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

/ke

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell